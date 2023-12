Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.12.2023

Śnieg w Sławnie cieszy dzieci. W centrum miasta budują one bałwany! To świetna zabawa dla całych rodzin. Też tak uważacie? Przyślijcie NAM zdjęcia Waszych bałwanków. Uzupełnimy o nie galerię zdjęciową. Ślijcie na nr tel. 797 001 067.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.