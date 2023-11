Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.11.2023

Horoskop dzienny na wtorek 28 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Dieta grejpfrutowa ma się dobrze od prawie stu lat. Czy jednak słusznie wierzymy, że grejpfrut pomaga ekspresowo schudnąć? Wyniki badań na temat tego owocu sugerują, jak powinniśmy go jeść. Wyjaśniamy, czy grejpfrut jest dobry na odchudzanie, na czym polega dieta grejpfrutowa i jakie ma opinie żywieniowców, a także podajemy ważne środki ostrożności.

W kinach można już oglądać film pt. „Bonaparte”, w którym główną rolę męską gra Joaquin Phoenix. Można z niego się dowiedzieć, jak wyglądała droga do władzy jednej z najbardziej znaczących postaci światowej historii. A co wiemy, o jego życiu miłosnym? Miał on dwie żony i podobno 60 kochanek, a jedną z nich była Maria Walewska. Kobieta zawróciła cesarzowi głowę. Ich romans był burzliwy i zapisał się na kartach historii. Poznaj tajemnice tego związku.

Sztorm na Bałtyku, a po nim wzburzone morze. Byliśmy w Darłówku Zachodnim - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zobaczcie piękno Bałtyku pod koniec roku. Przy fajniejszej aurze nie brakuje też spacerowiczów korzystających z takich uroków. Dodajmy, że w Darłowie coraz więcej hoteli i restauracji działa cały rok.