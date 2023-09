Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.09.2023

Prasówka Darłowo 27.09: top 3 artykuły z wczoraj

Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie jesiennego weekendu – czeka tam was sporo atrakcji, które opisujemy niżej. Ale Lipce Reymontowskie to nie niejedyne miejsce, w którym możecie przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszamy do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możecie zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możecie się poczuć, jakbyście przenieśli się w czasie.