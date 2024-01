Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.01.2024

Wężownik wzbudza sporo zamieszania wśród miłośników astrologii. Ma to być trzynasty znak zodiaku, plasujący się pomiędzy skorpionem a strzelcem. Osobom go posiadającym przypisuje się szczególne cechy, w szczególności siłę charakteru, a nawet umiejętności uzdrawiające. Ale skąd tak właściwie wziął się dodatkowy znak? I co to oznacza dla pozostałych?