Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.09.2023

Pigwowiec i pigwa – z tymi nazwami często mamy problem i używamy ich wymiennie. Jednak dotyczą one dwóch różnych roślin i ich owoców. Są one wprawdzie spokrewnione, ale różnią się wyglądem, wielkością, kolorem kwiatów, a także wymaganiami. To jest ważne, jeśli chcemy uprawiać je w ogrodzie. Sprawdź, czym się różni pigwa i pigwowiec.