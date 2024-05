Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.05.2024

Delikatna młoda kapustka, chrupiąca marchewka i odrobina majonezu to pomysł na wyśmienitą surówkę do obiadu. Jest pyszna i prosta do zrobienia. Pasuje do młodych ziemniaków, duszonego schabu, kotletów mielonych czy filetu z kurczaka. Wypróbuj przepis na surówkę z młodej kapusty z koperkiem i majonezem.