Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.06.2023

Pyrkon w zeszłym roku przeżywał prawdziwe oblężenie i trudno było przecisnąć się przez tłum. W tym roku jest jednak nieco luźniej, ale co za tym idzie - lepiej. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich fani szeroko pojętej fantastyki ponownie zgromadzili się w niesamowitej ilości, by ponownie spotkać się i wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów oraz społeczność. Jeśli zastanawiasz się, czy warto odwiedzić Pyrkon w 2023 roku, to te 5 argumentów powinno cię przekonać. Zobacz relację z pierwszego dnia imprezy.