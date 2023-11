Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.11.2023

11 listopada 2023 roku w Darłowie, jak i w całym kraju obchodzono 105. rocznicę proklamowania Niepodległego Państwa Polskiego. Setki mieszkańców oraz gości zebrało się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby wspólnie uczcić to doniosłe wydarzenie w historii Polski.

Paulina Kosiniak-Kamysz wspiera męża na wiecach politycznych i w domu. Żona prezesa PSL publicznie zasłynęła ze słów „Chodź Tygrysie, scena jest twoja”. Kim jest najważniejsza kobieta w życiu Władysława Kosiniaka-Kamysza? Niewiele osób wie, co ich połączyło.

Koronawirus nie odpuszcza. Sezon jesienno-zimowych zachorowań w pełni. Coraz więcej pacjentów trafia do szpitali z powodu COVID-19, a Polska wciąż nie ma nowej szczepionki. Jak zapowiada ministerstwo zdrowia, rekomendacje do szczepienia szczepionką z wariantem XBB będą przekazane pod koniec listopada. Kiedy szczepionki trafią do pacjentów?