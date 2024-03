Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.03.2024

Prasówka Darłowo 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zaskakująca sytuacja w Darłowie. Miasto jest podzielone na 15 okręgów wyborczych i aż w 11 jest tylko po jednym kandydacie z KWW Arkadiusza Klimowicza. Do tego w okręgu nr 1 też jest tylko jeden kandydat startujący ze swojego komitetu. W takim przypadku komisarz wyborczy daje dodatkowy termin 5 dni na zgłoszenie kandydatur począwszy od dnia poinformowania na tym w formie rozplakatowania. Tu dodajmy, że kandydatów na radnych można było zgłaszać do 4 marca 2024 r. Jeśli taka sytuacja będzie nadal, to wyborów w tym okręgu się nie przeprowadza i przyznaje się w nich mandaty radnych bez głosowania.