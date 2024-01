Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01, w Darłowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wapno: miasto, które pochłonęła ziemia. Wstrząsająca historia katastrofy, która nawiedziła Wielkopolskę”?

Prasówka Darłowo 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wapno: miasto, które pochłonęła ziemia. Wstrząsająca historia katastrofy, która nawiedziła Wielkopolskę Na mapie Polski nie brak opuszczonych miejsc, w których panuje niepokojąca atmosfera. Wapno w Wielkopolsce ma jednak wyjątkową historię. Kiedyś było jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków przemysłowych PRL. W jedną noc jednak wszystko się zmieniło, a Wapno dosłownie zapadło się pod ziemię. Co się stało? Jak Wapno wygląda dziś? Poznajcie niesamowitą historię tego miejsca.

📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

📢 Wiemy, kto zagra Abby w 2 sezonie The Last of Us – czy aktorka pasuje do roli jednej z najbardziej znienawidzonych postaci z gier? Czekacie na 2. sezon The Last od Us? Mamy znakomite wieści, ponieważ oficjalnie wybrano aktorkę do roli Abby Anderson. Jedna z najbardziej znienawidzonych postaci z gier pojawi się w nowych odcinkach produkcji HBO, ale czy wybrana aktorka pasuje do wizerunku z tytułu Noughty Dog? Sprawdźcie.

Prasówka 12.01 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nów księżyca w czwartek 11 stycznia. To idealny czas na tworzenie noworocznych postanowień. Jak zrobić mapę marzeń? Nów Księżyca zwiastuje nowy początek. To czas, gdy Księżyc szczególnie na nas oddziałuje. W styczniu Księżyc będzie w nowiu 11 stycznia. To dobry moment na robienie noworocznych postanowień oraz mapy marzeń. Jeżeli chcecie, by w tym roku wasze plany i życzenia z łatwością się spełniały, koniecznie zróbcie dziś listę noworocznych życzeń. Niech przybywa nam pieniędzy, szczęścia i zdrowia.

📢 Aneta Glam-Kurp na archiwalnych zdjęciach. Jako dziecko była przesłodką dziewczynką. Dzisiaj to kobieta wamp Aneta Glam to bohaterka popularnych reality show. Dała się poznać szerszej publiczności jako kobieta, która prowadzi luksusowe życie w Miami, a teraz walczy o przetrwanie w dżungli. Kim jest piękna blondynka, która nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej? Poznajcie Anetę Glam-Kurp. 📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.