Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.05.2023

Blanka Stajkow już 11 maja będzie reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Chociaż ten wybór był szeroko komentowany i nie każdy się z nim zgodził. To nie da się ukryć, że dziewczyna ma predyspozycje do bycia gwiazdą. Jej wizerunek i stylizacje są przemyślane, a ona sama jest pewną siebie młodą osobą, która ma szansę pozostać w show-biznesie na dłużej.

Piotr Szymański z Darłowa to pasjonat wędkarstwa. Zobaczcie piękne szczupaki, które złowił i wypuścił ponownie do akwenu. Jeden ze szczupaków miał aż 77 cm długości. To prawdziwy smok!

Zakończyła się pierwsza edycja akcji organizowanej przez Gmina Darłowo oraz Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Krupach Czyste Sołectwo – Moja Wizytówka. Sołectwa z terenu gminy w społecznych akcja sprzątały swoją okolice.

Rozmowa z 56-letnim Janem Rybarczykiem, biegaczem - weteranem z Darłowa, który nadal zadziwia formą. Wystarczy powiedzieć, że 10 km biega w około 36 minut. Próbowaliście? To 3:35 minuty na kilometr. Spróbujcie pokonać w takim tempie choć 1 km. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Janem Rybarczykiem.