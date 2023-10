Przegląd prasy Darłowo 9.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 1.10 a 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do Sławna przyjechał nietypowy pociąg. Zawitał też do Darłowa. Byliśmy tam. Zdjęcia”?

W sobotę - 07.10.2023 r. do Sławna przyjechał nietypowy - specjalny pociąg Dora. To projekt Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego mający promować transport kolejowy i historię północnej Polski. Pociąg wyjechał z Torunia dotarł do Sławna i pojechał do Darłowa i Darłówka - na wojskową bocznicę kolejową. To pociąg historyczny.