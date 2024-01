Przegląd prasy Darłowo 7.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Prasówka Darłowo 7.01: top 3 artykuły z wczoraj

XIX Noworoczny Bieg Parku Wodnego Jan z Jarosławca do Darłowa został rozegrany 6.01.2024 r. - w Święto Trzech Króli. Na starcie stanęło 46 uczestników i mieli oni do pokonania 15 km nadmorską trasą z Jarosławca do Darłówka Wschodniego - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zobaczcie zdjęcia z tej rywalizacji.