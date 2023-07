Przegląd prasy Darłowo 6.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Kocham Jarosławiec - wielki napis w sercu polskiego Dubaju zachęca do pamiątkowych fotografii.Jak wyglądają wczasy w polskim Dubaju 2023? Zobaczcie sami na zdjęciach. Odwiedziliśmy to miejsce. Zobaczcie zdjęcia ul. Nadmorskiej - głównego deptaka, ale i także plaż, a w tym słynnego Dubaju. Polecamy Wam wakacje nad Bałtykiem 2023.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło w województwie zachodniopomorskim ok. 21 870 spośród ok. 22 0304 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 99%), w tym ok. 808 uczniów – obywateli Ukrainy. Jak radzili sobie uczniowie z powiatu sławieńskiego? Poniżej procentowy wynik poszczególnych gmin.