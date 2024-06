Przegląd prasy Darłowo 20.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Grzegorz Ćwikliński ze Sławna zrobił swojemu wnukowi - Meteuszowi nietuzinkowy prezent na 18 urodziny. Przekazał mu kluczyki do Fiata 125p. Duży Fiat jest - na chodzie - z rocznika 1981. Pan Grzegorz to pasjonat motoryzacji PRL, który daje "drugie życie" takim pojazdom.

Trwa remont drogi wojewódzkiej 203 m.in. na terenie gminy Darłowo. I we wsi Sulimice jeden z jej mieszkańców poprosił naszą redakcję o interwencję. Czytaj więcej poniżej. Czytelnik przesłał NAM też zdjęcia obrazujące sytuację. Pierwsze 4 fotografie pokazują, jak w Sulimicach wykonano chodniki i dojazdy do posesji. Kolejne zdjęcia pokazują sedno problemu z, którym zwrócił się do naszej redakcji Pan Witek.