Przegląd prasy Darłowo 19.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

8 Bieg Marchewkowy im. Andrzeja Żukowskiego ukończyło 133 startujących. Do tego pobito rekord trasy wśród pań i panów na dystansie 10 km. Trasa mająca certyfikat PZLA jest bardzo szybka. Start jest w Słowinie i biegnie się asfaltem niemal po prostej do Boleszewa i tam jest nawrót i kolejne 5 km do Słowina.