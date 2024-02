Przegląd prasy Darłowo 17.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Prasówka Darłowo 17.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To trzecie w gm. Sławno aktywne przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 6. Tym razem na "6"w Bobrowicach zamontowano system wczesnego ostrzegania kierujących o pieszych zbliżających się do przejścia przez jezdnię. Tym samym społeczność Bobrowic podążająca do świetlicy wiejskiej czy remizy OSP oraz dzieci i ich opiekunowie uczęszczający do Przedszkola Gminnego w Bobrowicach mogą czuć się bezpieczniej.