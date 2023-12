Przegląd prasy Darłowo 16.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Miasto Darłowo zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy. Na rynku w Darłowie nie zabraknie także oprawy świątecznej, warsztatów dla dzieci, czy wieczornych koncertów przy grzanym winie. To wszystko zaplanowano w weekend poprzedzający Wigilię. 15,16 i 17 grudnia.

Jak informuje asp. sztab. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie tutejsi funkcjonariusze prowadzili pościg, ulicami miasta, za kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjantka mówi, że okazało się, że 31-latek nie ma uprawnień do kierowania i jest pod wpływem narkotyków. Teraz zapowiada, że mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem, może mu nawet grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.