Przegląd prasy Darłowo 16.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Do wzięcia jest 17 mandatów w Radzie Powiatu Sławieńskiego. Rada Powiatu wybiera starostę i wicestarostę. Tym samym w praktyce wybory samorządowe - 07.04.2024 r. - to walka o samorząd - powiatowy. Aktualnie - w kończącej się kadencji - starosta i wicestarosta są z Platformy Obywatelskiej. To Wojciech Wiśniowski z Darłowa i jego zastępca - Andrzej Protasewicz ze Sławna będący jednocześnie szefem powiatowej PO.