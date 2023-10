Przegląd prasy Darłowo 14.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Elżbieta R. została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut pomówienia funkcjonariusza.

Już 10 grudnia 2023 pasażerowie PKP będą mogli pojechać bezpośrednim nocnym pociągiem z Warszawy do Monachium, jednego z najbardziej wyjątkowych miast Niemiec, pełnego atrakcji zwłaszcza w sezonie świątecznym. Jak będzie wyglądał rozkład jazdy, ile potrwa podróż, czy wiadomo coś o cenach biletów?

Według niektórych przesądów piątek trzynastego to wyjątkowy dzień. Może się wiele wydarzyć i to niekoniecznie dobrego. Zanim wyjdziesz z domu, to koniecznie przeczytaj horoskop. Trzy znaki zodiaku powinny na siebie uważać.

Piątkowy "Super Express” przynosi wyniki sondażu poparcia przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster 11 i 12 października.

Już 15 października głosuj za Polską! Postaw na tych, którzy trafnie ocenili zagrożenia, zapewnili bezpieczeństwo, rozwój i godne życie Polaków! Głosuj na Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 4! - zachęca Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim już spocie wyborczym przed wyborami parlamentarnymi 2023.