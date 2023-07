Przegląd prasy Darłowo 13.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Wybraliśmy się do Darłówka Zachodniego nad Bałtykiem - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zdjęcia są od strony jednostki wojskowej. Prezentujemy Wam uliczki z pensjonatami, parkingami, ale także wejście na plażę nr 1 i plażę - Bałtyk w Darłówku Zachodnim aż do wejścia do portu Darłowo. Odwiedziliśmy również nadmorski deptak w Darłówku Zachodnim. Polecamy!