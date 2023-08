Przegląd prasy Darłowo 12.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Darłowie

Prasówka Darłowo 12.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sukienki na wesele plus size zapewniają wygodę paniom o nieco pełniejszych kształtach, ukrywają mankamenty figury, a co najważniejsze, dają pewność siebie. Podpowiadamy, jak je dobrać w zależności od typu sylwetki, z czym łączyć i spośród czego wybierać, aby wyglądać modnie i stylowo. Zobacz też, jakie sukienki plus size noszą polskie gwiazdy, w tym Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska.