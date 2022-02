Przegląd prasy 8.02.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Media i Sztuka, czyli sztandarowa impreza, która co roku ściąga prawdziwe tłumy do Darłowa wróci w odświeżonej formule już w lipcu 2022 roku. Wiemy też, kiedy odbędzie się Reggaenwalde Festival.

Witamina C pełni wiele ważnych funkcji w naszym organizmie, a przede wszystkim wspomaga układ odpornościowy w walce z patogenami. Organizm jej nie magazynuje, dlatego musimy mu ją dostarczać codziennie wraz z dietą. Z witaminą C w pierwszej kolejności zawsze kojarzy się cytryna. To prawda, że źródłem tej witaminy są owoce i warzywa, ale cytrusy wcale nie zawierają jej aż tak dużo, jak się wydaje. Te warzywa i owoce zawierają więcej witaminy C niż cytryna i są jej wartościowym źródłem.