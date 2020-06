Przegląd prasy 4.06.2020 Darłowo, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Niedaleko ulicy Słowackiego i 11 listopada w Sławnie od dłuższego czasu wysypywane są odpady budowlane. W pobliżu terenów leśnych znaleźliśmy takie materiały jak stare płytki ceramiczne, folie wiaderka i inne odpady, które nie powinny się tu znaleźć. Jak widać, tablica o zakazie wysypywania śmieci nic nie daje...