Przegląd prasy 3.03.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

W dniu 1 marca 2022 r. Urząd Gminy Sławno rozpoczął funkcjonowanie w nowej lokalizacji - przy ulicy I Pułku Ułanów 11 w Sławnie. Po 30 latach urzędowania w ratuszu miejskim Gmina Sławno ma własną siedzibę. To znany przez mieszkańców "pałacyk" - zabytkowa willa, która niegdyś należała do Alberta Schultz`a – właściciela położonego nieopodal browaru.



### 📢 Mieszkanie od gminy nieraz wygląda tak. Lokale komunalne i socjalne często są w opłakanym stanie

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.



