Przegląd prasy 30.12.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Najlepsze przekąski na imprezę to takie, które są błyskawiczne w przygotowaniu, efektowne i można je chwycić palcami. Idealnie nadaje się do tego ciasto francuskie, z którego można przygotować zarówno słodkie, jak i słone przekąski. Poznaj sześć superłatwych i ekspresowych w wykonaniu propozycji, które zachwycą twoich gości.

Klasyczne muffiny dyniowe to słodki wypiek, który często można spotkać w jesiennym menu. Tym razem proponuję upiec babeczki na słono z dynią w roli głównej. Można je podawać w trakcie domówki sylwestrowej lub na co dzień do popołudniowej kawy. Wypróbuj prosty przepis na wytrawne muffiny dyniowe.