Przegląd prasy 30.09.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Kiedyś związana z polityką, dzisiaj rzadko widywana jest publicznie. Jednak w pamięci pozostaje jej metamorfoza, która zaliczana jest do tych najbardziej spektakularnych. Anna Kalata z nieco zaniedbanej posłanki, która z modą była na bakier stała się prawdziwą seksbombą. Przypominamy jej przemianę z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia.

Cała grzybiarska Polska wyczekuje wysypu grzybów, by ruszyć w weekend na grzybobranie. Niestety to przyjemne zajęcie bywa niebezpieczne. Policjanci, leśnicy i sanepid apelują o rozwagę w lesie. To nie tylko zatrucia grzybami, w lesie łatwo się zgubić, a przy okazji może nas ukąsić żmija.