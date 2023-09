Przegląd prasy 28.09.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota to para aktorów, która tworzy udany związek od prawie 20 lat. Chociaż są popularnymi osobami, to rzadko uchylają rąbka tajemnicy i nie dzielą się wydarzeniami ze swojego życia rodzinnego. 27 września emitowana będzie współczesna wersja „Znachora”, w której Lichota wciela się w postać dr Wilczura. To z pewnością przyczyni się do jeszcze większej popularności i chęci poznania historii miłości tej aktorskiej pary.