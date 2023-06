Przegląd prasy 28.06.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Oświetlenie sypialni to istotny element podczas urządzania tego wnętrza. Powinniśmy szczególnie zadbać o lampy tuż przy łóżku, żeby wypoczynek w nim był komfortowy. Podpowiadamy, jakie oświetlenie warto zaplanować w sypialni, żeby stworzyć wyjątkowe i przytulne wnętrze. Podsuwamy pomysły na niezwykłe lampy, które oświetlą strefę relaksu w sypialni.

Tajemnicza choroba, na którą od ponad tygodnia chorują i umierają koty w Polsce, to ptasia grypa. Główny Lekarz Weterynarii wydał oświadczenie, w którym wyniki badań potwierdziły zgony spowodowane wirusem grypy ptaków H5N1. Co można zrobić, żeby ochronić swoje koty przed zakażeniem się wirusem ptasiej grypy? Zebraliśmy porady dotyczące bezpieczeństwa naszych pupili, które zalecają weterynarze.

Portugalia to jedno z tych państw, które w sezonie letnim nie mogą opędzić się od turystów z całego świata. Jeśli i wy wybieracie się do tego kraju, ale przeraża was wszechobecny hałas, koniecznie poznajcie 7 pięknych i niezatłoczonych miejsc w Portugalii. W tych lokalizacjach będziecie mogli liczyć na spektakularne widoki i odprężającą ciszę.