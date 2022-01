Przegląd prasy 26.01.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Do naszej redakcji nadesłano zdjęcie z okolic przekopu łączącego jezioro Kopań z Morzem Bałtyckim. Czytelnik informuje nas, że na zdjęciu widać fragment toru kolejki wąskotorowej, który wybudowano w latach 30-tych. Tor przebiegał od Darłówka do Wicia.

Szukasz pomysłu na szybki, oszczędny i tani obiad? Mamy dla Ciebie idealny przepis na krokiety z mięsem. Do ich przygotowania możesz wykorzystać marchewkę i mięso, na którym gotowany był rosół. Jedyne co musisz zrobić, to usmażyć naleśniki. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz prosty przepis na danie zero waste.

Walentynki 2022 już 14 lutego! Czemu ograniczać się do miłosnych liścików, skoro można podarować ukochanej/ukochanemu coś specjalnego: wspólnie spędzony czas na zwiedzaniu niezwykłych miejsc. W jaki sposób obchodzi się walentynki, skąd wzięło się to święto i gdzie najlepiej zabrać swoją drugą połówkę na romantyczny spacer? Odpowiedzi znajdziecie w naszym przewodniku: Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce na walentynki 2022.