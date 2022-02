Przegląd prasy 23.02.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

We wtorek, 22 lutego 2022 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe z prowadzącymi program "Dzień Dobry TVN". Na "ściance" szyku zadali m.in. Filip Chajzer, Paulina Krupińska, Marcin Prokop oraz Agnieszka Woźniak-Starak! Zobaczcie, jak się zaprezentowały gwiazdy TVN!

Przetaczające się nad regionem orkany dały się we znaki na plaży w Wiciu (gmina Darłowo). Sztormy zabrały dużą część plaży, ucierpiały też klify. Zobaczcie zdjęcia naszego fotoreportera Radka Koleśnika wykonane 22 lutego.

Polskie szlaki kulinarne to wyjątkowe atrakcje, które pozwalają turystom poznać coś więcej niż tylko zabytki i krajobrazy regionu. Turystyka kulinarna kwitnie w naszym kraju, a dowodem na to są liczne trasy turystyczne, łączące najważniejsze punkty gastronomiczne polskich regionów. Do potentatów na rynku turystyki kulinarnej dołącza Lubelszczyzna. Zaplanowano tu już nowy szlak kulinarny – „Zasmakuj w Tradycji".