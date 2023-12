Przegląd prasy 23.12.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest wykroczeniem, które dodatkowo stanowi utrudnienie dla pieszych oraz innych kierowców. Osoby, które nie stosują się do związanych z tym przepisów, mogą spodziewać się mandatu, a nawet odholowania pojazdu na ich koszt.

Park miejski w Sławnie przy SP nr 2 tonie w deszczówce. Zalany nią jest częściowo plac zabaw, siłownia na powietrzu i pumptrack. To w związku z obfitymi opadami deszczu. Zobaczcie zdjęcia z 22.12.2023. Dodatkowo nad Sławnem i powiatem przechodzi wichura.

Deszczówka zalewa parki w Sławnie. Zobaczcie zdjęcia. Niestety notujemy też wysoki stan rzeki Moszczenica przepływającej przez Sławno i tu WiK w Sławnie zabezpiecza workami z piaskiem wszelkie odpływy z Moszczenicy, aby woda nie wtłaczała się do miejskiej kanalizacji i nie wybijała w lokatorskich piwnicach. A deszcz pada już od początku tego tygodnia. Zobaczcie zdjęcia z 22.12.2023 r.

Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Wzrośnie płaca minimalna, a wielu pracodawców już teraz informuje swoich pracowników o kwotach wynagrodzeń. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to konkretnie kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier, a ile kierownik w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.

Zerwane linie energetyczne w wielu miejscach Pomorza. M.in. w p. sławieńskim. Sprawdziliśmy, kiedy wróci prąd? Poniżej informacje od Energii - Operatora.

Wichura nad powiatem sławieńskim - 21/22.12.2023 r. Groźny wiatr czyni szkody. Zobaczcie zdjęcia Internautów ze Sławna i Noskowa. Jak jest u Was? Czekamy na kolejne zdjęcia i informacje - tel. 797 001 067.