Przegląd prasy 22.02.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Nieestetyczne i trudne do usunięcia osady po kawie i herbacie na filiżankach oraz kubkach to problem, z którym borykamy się na co dzień. Wiele osób używa silnej chemii gospodarczej z wybielaczami, żeby sobie z tym poradzić. Niestety nie jest to ani bezpieczne, ani dobre rozwiązanie. Przedstawiamy błyskawiczne i sprytne sposoby na efektywne doczyszczenie kubków bez użycia szkodliwej chemii. Dzięki nim naczynia odzyskają blask i będą wyglądały jak nowe.