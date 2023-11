Przegląd prasy 22.11.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Horoskop dzienny na środę 22 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Zawodami w Ruce - w piątek 24 listopada kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne - rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich (2023-2024). Polacy są wśród kandydatów do czołowych lokat.

Blackview TAB 8 WiFi to wszechstronny tablet, łącz...

Oukitel RT7 to tablet, który imponuje potężną bate...

Prasówka 22.11 Darłowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa już Black Week, a wielkimi krokami zbliża się Black Friday 2023. Promocje i okazje obejmują także branżę turystyczną. Sprawdźcie, gdzie możecie kupić wyjątkowo tanie bilety lotnicze, albo zarezerwować wycieczki all inclusive i noclegi z okazji Czarnego Piątku. To najlepszy czas, by załatwić sobie wyjazdy na święta, sylwestra, walentynki, ferie zimowe, a nawet wakacje 2024 w niskich cenach. Lepiej nie przegapcie tych promocji.