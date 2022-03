Przegląd prasy 2.03.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Prasówka Darłowo 2.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W dniu 1 marca 2022 r. Urząd Gminy Sławno rozpoczął funkcjonowanie w nowej lokalizacji - przy ulicy I Pułku Ułanów 11 w Sławnie. Po 30 latach urzędowania w ratuszu miejskim Gmina Sławno ma własną siedzibę. To znany przez mieszkańców "pałacyk" - zabytkowa willa, która niegdyś należała do Alberta Schultz`a – właściciela położonego nieopodal browaru.



### 📢 Marzec 2022 w Darłowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Darłowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wojna Rosja-Ukraina. Co się dzieje na Podkarpaciu? Sytuacja na granicy. Pomoc uchodźcom [RAPORT, 1.03.2022]”?



### 📢 Korespondencja z Kijowa. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, matki, córki. Chcą bronić ojczyzny

Stolica Kijowa powoli zamienia się w twierdzę. Ludzi z bronią i żółtymi opaskami jest w Kijowie coraz więcej. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, są też matki, córki. Wystarczy napisać na zwykłej kartce długopisem: kim się jest, podać telefon, adres i - co ważne - opisać swoje doświadczenie bojowe czy inne przydatne umiejętności na wojnie. Potem dostają telefon zwykle o przyjęciu do struktur samoobrony, dostają broń. I ruszają, by bronić Ojczyzny.





## __Prasówka 2.03 Darłowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?



### 📢 Tych środków medycznych potrzebują uchodźcy z Ukrainy. Możesz pomóc. Sprawdź, listę niezbędnych produktów

W całej Polsce prowadzone są zbiórki produktów dla uchodźców z Ukrainy. Osoby te, pakując się w pośpiechu, uciekają ze swojego kraju zabierając ze sobą tylko kilka rzeczy. Potrzebują nie tylko ubrań i jedzenia, ale również leków i środków medycznych. Oto lista niezbędnych produktów.



### 📢 Białoruskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy

"Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.



### 📢 Ukraiński minister obrony podał, ilu żołnierzy wroga zginęło. Złożył ofertę rosyjskiej armii

– Bilans strat po stronie rosyjskiej to ponad 5,3 tys. zabitych i rannych od początku inwazji - oświadczył minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow.



