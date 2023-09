Przegląd prasy 2.09.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Bardzo groźne zderzenie 2 aut osobowych na krajowej drodze nr 6 w okolicy Noskowa (gmina Sławno). Strażacy ze Sławna informują, że jeden z kierowców został zabrany karetką do szpitala.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Darłowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Sztorm na Bałtyku. Efektowne zdjęcia z portu Darłowo. 2023 rok”?

Wśród wrześniowych premier Netflix nie zabraknie ciekawych pozycji, a co więcej, pojawi się wśród nich kilka produkcji polskim klimacie. To jednak nie wszystko. Sprawdźcie sami najciekawsze debiuty Netflix we wrześniu 2023 roku, a pomysły na wolny czas gwarantowane.