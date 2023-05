Przegląd prasy 13.05.2023 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Zobacz, gdzie możesz zjeść najsmaczniejsze lody w Darłowie. Lato niewątpliwie się wszystkim z nimi kojarzy. Trudno wyobrazić sobie słoneczny, gorący dzień bez ożywczego deseru, jakim właśnie są. Przenieś się do historii, by sprawdzić ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Darłowie.

Rabarbar to warzywo, bez którego trudno wyobrazić sobie późną wiosnę. Jego łodygi można zbierać od wiosny do lata i wykorzystać kulinarnie na różne sposoby. Przede wszystkim idealnie nadaje się do ciast, kompotów i innych przetworów. Tę roślinę warto posadzić w ogrodzie, bo jest nie tylko pożyteczna, ale też ładna. Jeśli jednak chcemy mieć udane zbiory rabarbaru, musimy zadbać o kilka rzeczy, począwszy od przygotowania ziemi. Podpowiadamy, jak uprawiać rabarbar w ogrodzie i co robić, żeby dobrze rósł przez lata.