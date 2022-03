Przegląd prasy 12.03.2022 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Właśnie ukazał się najnowszy tom publikacji pod redakcją Jana Sroki "Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego". To wspomnienia o osobach mniej lub bardziej znanych, które przeszły na „drugą stronę”.

etui do ipada mini, chroni ekran i tył urządzenia.…

targus click-in case to eleganckie etui przeznaczo…

Click-in Apple iPad Pro 10.5 cali THZ67404GL Etui do tabletu TARGUS

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rosyjska agresja na Ukrainie przesuwa się coraz bliżej polskich granic. Wybuchy miały miejsce w rejonie Łucka.

We wtorek 8 marca na rynku ukazała się pierwsza płyta ukraińskiego duetu Vellow. Urodzone we Lwowie artystki Netali i Odri Tsirka od początku wybuchu wojny pomagają swoim rodakom. Wczoraj odbyła się premiera klipu do ich hitowego już numeru Dom. Artystki zapowiedziały, że część dochodu ze sprzedaży płyty przekażą na pomoc Ukrainie.