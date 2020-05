Przedszkolaki z SOSW w Sławnie dziękują strażakom za poświęcenie w codziennej służbie [ZDJĘCIA]

"Dzień Strażaka to międzynarodowe święto obchodzone 4 maja, w tym roku jest szczególnie ważne. To właśnie nasi strażacy ręka w rękę ze służbą zdrowia, wojskiem i policją, pomagają nam w tych trudnych czasach pandemii. Ponadto muszą zmagać się z panującą suszą, płonącymi lasami i łąkami. Dlatego my również powinniśmy i to czynimy złożyć życzenia naszym Bohaterom. Przedszkolaki z SOSW w Sławnie serdecznie dziękują za trud i poświęcenie w codziennej służbie." - piszą nauczyciele nauczyciele zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.