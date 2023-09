Przedszkola w Darłowie. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Darłowie funkcjonują zgodnie z przepisami, które określono w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranej placówki wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Rekrutacje do przedszkoli trwają zwykle w początkowych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle istotna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, ubierać się, biegać, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.