Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Darłowa czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Darłowa najbardziej?

Przegląd maja 2023 w Darłowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Bardzo udany Wędkarski Dzień Dziecka w Darłowie 2023. Zdjęcia Wędkarski Dzień Dziecka na darłowskim stawie Inkula zgromadził liczne rodziny, łącząc zabawę i edukację z pasją do przyrody i sportów na świeżym powietrzu.

📢 Rywalizowały drużyny pożarnicze z gm. Darłowo. Zdjęcia, wideo - wyniki Gminne Zawody - Sportowo Pożarnicze zorganizowano - 27.05.2023 r. - w sobotę w miejscowości Stary Jarosław na tutejszym boisku piłkarskim. Rywalizowały drużyny pożarnicze z gminy Darłowo. Nie zabrakło tam też kibiców, którzy tłumnie się wybrali podziwiać sprawność drużyn pożarniczych.

Prasówka czerwiec Darłowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Darłowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze panie z zachodniopomorskiego powalczą o dwie korony. Zdjęcia Już 26 maja 2023 r. odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Woj. Zachodniopomorskiego 2023! W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Courtyard by Marriott w Szczecinie. A już dziś możecie zobaczyć najpiękniejsze mieszkanki woj. zachodniopomorskiego na zdjęciach i także ich wizytówki.

📢 Kolekcjoner pokazał nam skarby z Darłowa. Czas przed II wojną światową. Zdjęcia Ponad 50 unikalnych przedmiotów z miasta Darłowo i jego nadmorskich dzielnic - Darłówka Wschodniego i Zachodniego pokazał po raz pierwszy kolekcjoner ze Starego Jarosławia. To prawdziwe skarby z Darłowa sprzed okresu II wojny światowej. Co można zobaczyć? 📢 Tłumy na pchlim targu w Darłowie. Tak zakończyły się Dni Darłowa 2023. Zdjęcia Na Wyspie Łososiowej w Darłowie zorganizowano 10 Darłowski Pchli Targ! Jak było? Świetnie! Zobaczcie to na zdjęciach. To było kapitalne zwieńczenie Dni Darłowa 2023! Organizatorzy Darłowskiego Pchlego Targu: Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Miasto Darłowo, Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda. Co dalej w kulturze w Darłowie? 📢 Co zobaczymy na PlayStation Showcase 2023? Przecieki i przewidywania dotyczące nadchodzącej konferencji Sony Obecnie na rynku konsol do gier liczą się przede wszystkim trzy firmy - Microsoft, Sony oraz Nintendo. „Niebiescy” od dłuższego czasu nie prezentowali żadnych nowości wychodzących z ich studiów, jednak wiemy, że wkrótce oczekiwania graczy dobiegną końca. W sieci trwa zażarta dyskusja na temat tego, co możemy zobaczyć podczas wydarzenia, gdyż Japończycy nie dają zbyt wielu przesłanek na ten temat. Zobacz, co prawdopodobnie zostanie pokazane na konferencji PlayStation Showcase 2023.

📢 Zachodniopomorskie - Wojewódzki Dzień Strażaka w Sławnie. Takiej uroczystości tu nie było. Zdjęcia Na zakończenie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Sławnie dokonano poświęcenia i przekazania trzech wozów strażackich. 📢 Remontują most w Darłowie na ul. Powstańców Warszawskich. Zdjęcia. Zobaczcie też kłódki miłości Trwa remont mostu na ulicy Powstańców Warszawskich w Darłowie. W związku z tym ruch pieszy i kołowy jest przekierowany innymi ulicami. Prace mają potrwać około dwa miesiące i zakończyć się w czerwcu 2023 r. Ich wartość - jak informuje ratusz - to 650 tys. zł.

📢 Matura z fizyki 2023 za nami. Mamy arkusz CKE. Egzamin zaskoczył uczniów? Opinie maturzystów: „To jakiś żart”, „Będzie 10 procent” Matura z fizyki za nami, uczniowie opuścili sale egzaminacyjne i dzielą się swoimi wrażeniami na temat egzaminu. Spora grupa maturzystów twierdzi, że dzisiejsza matura była trudna i wymagająca. Udostępniliśmy arkusze CKE matury z fizyki (formuła 2023 i 2015). Wiemy, co dokładnie pojawiło się na egzaminie.

📢 I Komunie Święte w Parafii WNMP w Sławnie. Zdjęcia - 2023 rok W sobotę - 13.05.2023 r. w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sławnie rozpoczęły się I Komunie Święte. Do tego Sakramentu przystąpili najpierw uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie, a później SOSW w Sławnie. Zobaczcie zdjęcia z tego ważnego dla nich i ich rodziców wydarzenia. 📢 Tomasz Karolak w Sławieńskim Domu Kultury ze Sławna. Zdjęcia W Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie Tomasz Karolak. Widzowie zobaczyli program pt. "50 i co?". Czyli rockowo - gadany stand up muzyczny. To swojego rodzaju podsumowanie drogi aktora, muzyka i też wokalisty. Ten autorski show zawitał do SDK w niedzielę - 14.05.2023 r. 📢 Dni Darłowa 2023 - piękna rywalizacja w biegach dzieci. Zdjęcia, wideo - wyniki Rozpoczęły się Dni Darłowa 2023 od biegów dzieci w ramach VII Biegu Króla Eryka Pomorskiego. Impreza dla dzieci była zorganizowana na terenie Zespołu Szkół Morskich, na bieżni tartanowej. To tutaj rozbiło się miasteczko biegowe Klubu Biegacza Darłowskie Charty prowadzone wspólnie z samorządem - miastem Darłowo.

📢 Dni Darłowa 2023. Bardzo szybki VII Bieg Króla Eryka Pomorskiego. Zdjęcia, wideo, wyniki Organizatorzy VII Biegu Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie musieli - 13.05.2023 r. - opóźnić start na 10 km. To z uwagi na przejazd przez Darłowo kolumny z prezydentem Andrzejem Dudą, który wybrał się na ustecki poligon obejrzeć ćwiczenia Anakonda 2023. Po przejeździe kolumny w roli głównej wystąpili biegacze i nie zawiedli!

📢 Eurowizja 2023, czyli blichtr i odważne kreacje! Zobacz, jakie stroje zwróciły na siebie uwagę w półfinałach i podczas ceremonii otwarcia Eurowizja to konkurs piosenki, ale każdy doskonale wie, że nie tylko muzyka przyciąga tam uwagę odbiorców. Artyści próbują wpisać się w pamięć widzów na wszelkie możliwe sposoby, także strojami. W tym roku było bardzo kolorowo, choć – przynajmniej jeszcze – nie szokująco. Zobacz najciekawsze kreacje z półfinałów i z ceremonii otwarcia.

📢 Spodnie damskie, w których poczujesz się kobieco i wygodnie. Noszą je polskie celebrytki. To powrót mody z lat 90. Ten fason spodni damskich to idealne rozwiązanie dla kobiet, które stawiają na wygodę i styl. To właśnie w nich pojawiły się Katarzyna Cichopek, Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek-Majdan. Możesz do nich nosić buty sportowe, sandałki i szpilki. Zobacz najmodniejsze spodnie tego roku! 📢 Taki na co dzień jest serialowy Ziya z serialu „Emanet”! Co wiemy i tureckim aktorze Tolga Pancaroglu? „Dziedzictwo” (org. „Emanet”) to turecki serial, który jest aktualnie emitowany na antenie TVP2. Produkcja szybko podbiła serca wielu fanów, którzy regularnie śledzą perypetie Seher, Yamana i pozostałych bohaterów. W ich role wciela się wielu utalentowanych tureckich aktorów. Jednym z nich jest Tolga Pancaroglu, znany widzom jako Ziya. Co o nim wiemy?

📢 W Darłowie Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych 2023. Zdjęcia Uroczysty start Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w Darłowie miało miejsce na darłowskim rynku. Turniej szachowy odbywa się w Ośrodku Wczasowym „KAMA” w Darłówku Wschodnim (ul. Bałtycka 1), a bierze w nim udział 208 najlepszych zawodników ze wszystkich 16 województw.

📢 Dni Darłowa 2023. Nie przegapcie - imprezowy rozkład jazdy. Co się szykuje? Zdjęcia Zapraszamy i polecamy Dni Darłowa 2023. Zobaczcie, jakie atrakcje przygotowało Królewskie Miasto Darłowo: 📢 Płonął budynek mieszkalny w Darłowie. Jedna osoba ranna. Zdjęcia Pożar budynku mieszkalnego w nocy - 03.05.2023 - w Darłowie na ulicy Kaszubskiej. Ogniem objęte były pomieszczenia na pierwszym piętrze. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala w Sławnie.

