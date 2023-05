Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Marynarka damska podbija serca celebrytek. W wersji oversize, czyli szerokiej, a nawet nieco zbyt dużej, wpisuje się w najnowsze trendy. Sięgają po nią między innymi Anna Lewandowska, Małgorzata Socha, Katarzyna Cichopek czy Małgorzata Kożuchowska. Lista nazwisk jest długa, bo marynarka oversize z impetem powróciła do świata mody. Zobacz, na jakie sposoby można włączać ją do swoich stylizacji.

Kaszmirowe fronty kuchenne, zarówno matowe, jak i te z połyskiem czy w półmacie w 2023 roku królują w najmodniejszych aranżacjach kuchni. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda kolor kaszmirowy. Podpowiadamy, z jakimi kolorami zestawić topowy kaszmir, żeby kuchenna aranżacja nie była nudna i miała ponadczasowy look. Sprawdź, z jakimi materiałami łączyć kaszmirowe fronty, żeby stworzyć modną i wyjątkową kuchnię na lata.

Planujecie majówkę? Podpowiadamy Wam co, gdzie i kiedy będzie się działo w nadmorskim Darłowie. Serdecznie Was tam zapraszamy.

Prasówka maj Darłowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Darłowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dotarliśmy do unikalnych zdjęć z 1931 r. m.in. z Krup w gminie Darłowo. Przedstawiają one finał polowania w tej okolicy. Polowanie było bardzo udane. Strzelano do zajęcy.