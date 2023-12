Prasówka z Darłowa 9.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szukasz inspiracji na świąteczną kreację? Czarna sukienka midi to zawsze dobre rozwiązanie. A ta, na którą zdecydowała się Agata Kornhauser-Duda podczas ubierania choinki w Pałacu Prezydenckim to prawdziwa perełka. Jest nie tylko ładna, ale i elegancka.

Śnieg nie powstrzymuje budowy S6 w okolicy Sławna. Zobaczcie tymczasowy most, jaki jest budowany w okolicy Sławna na Kanale Miejskim uchodzącym do rzeki Wieprzy. To bardzo trudny odcinek budowy S6, bo teren jest ciężki dla takich inwestycji. Tu powstanie wielka estakada, a tymczasowy most ma w tym pomóc.