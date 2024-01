Prasówka z Darłowa 9.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Lubimy bale! Karnawał ma długą tradycję. Karnawałowe szaleństwo ogarnia nawet tych, którzy bawią się raz w roku - właśnie podczas karnawału. Zobacz, jak bawiono się w Polsce i nie tylko w czasie karnawału. Może któraś z kreacji zainspiruje, aby stworzyć wyjątkową stylizację na bal? Mamy dla Was archiwalne zdjęcia w kolorze.

Prasówka 9.01 Darłowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ruiny piwnic poniemieckiego hotelu w centrum Sławna - teren budowy sprawdzili archeolodzy. Pisaliśmy o tym. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z tego miejsca. Co dalej? Jak ustaliliśmy archeolodzy, od jakiegoś czasu, piszą końcowy raport ze swoich badań. I, gdy go zakończą to przedsiębiorca planujący wybudować w tym miejscu budynek mieszkalny otrzyma ostateczną decyzję w tej sprawie.