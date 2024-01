Prasówka z Darłowa 8.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Orszak Trzech Króli w Sławnie na placu kard, Wyszyńskiego. Zdjęcia, wideo cz. 2”?

XIX Noworoczny Bieg Parku Wodnego Jan z Jarosławca do Darłowa został rozegrany 6.01.2024 r. - w Święto Trzech Króli. Na starcie stanęło 46 uczestników i mieli oni do pokonania 15 km nadmorską trasą z Jarosławca do Darłówka Wschodniego - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zobaczcie zdjęcia z tej rywalizacji.