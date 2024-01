Prasówka z Darłowa 30.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka 30.01 Darłowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sklepy takie jak Steam, Epic Games Store czy itch.io regularnie udostępniają graczom darmowe tytuły, które mogą przypisać do swojej kolekcji. Ma to na celu promocję nie tylko danego tytułu, ale również sklepu, w którego ofercie pojawia się darmowa gra. Wiemy już o licznych propozycjach, które będzie można przypisać do biblioteki bez wydawania ani grosza. Zobacz, co wiemy na temat darmowych gier w lutym 2023 roku.