Prasówka z Darłowa 21.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na sesji Rady Gminy Darłowo, w środę - 20.12.2023 r. - został przyjęty projekt budżetu Gminy Darłowo na rok 2024. Budżet został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych. Jest to budżet, który zakłada ponad 50 zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne na na kwotę 41 972 602,81 zł co stanowi prawie 40 % wydatków ogółem (w ramach tego rekordowy budżet Funduszu Sołeckiego opiewa na 1 161 288,68 zł).

Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony.

Dobrze dobrana sukienka na studniówkę, a dzięki temu świetny wygląd i samopoczucie, to klucz do dobrej zabawy. Nie jest to zwyczajna kreacja na imprezę, ale ubiór, który wielokrotnie ogląda się na zdjęciach i wspomina nawet przez lata, dlatego warto dobrać go starannie, z uwzględnieniem atutów i mankamentów sylwetki, preferencji, a także obowiązujących trendów. Podpowiadamy, jak wybrać sukienkę na studniówkę oraz co teraz jest modne.