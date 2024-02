Prasówka z Darłowa 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Darłowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

Szkoła w Chmurze wprowadza zmiany. Do tej placówki zapisało się około 30 tysięcy uczniów z całej Polski, którzy zdecydowali się na edukację domową. Okazuje się, że nauka w tej szkole nie będzie już darmowa. Problem może pojawić się także w przypadku egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego uczniów ze śląskiej filii Szkoły w Chmurze. Co stanie się z uczniami zapisanymi do tej placówki? Przedstawiamy informacje na ten temat.