Prasówka z Darłowa 10.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Horoskop dzienny na wtorek 10 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 10.10.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Jan Zych - właściciel księgarni „Hit” w Darłowie - odszedł od nas 1 października 2023 roku, w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemałą lukę, lecz także mnóstwo cennych wspomnień i przykład wart naśladowania. Darłowska społeczność pożegnała Go w sobotę - 7.X.2023 r.

Blisko 200 entuzjastów kolejnictwa zgromadziło się, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – przejeździe historycznym pociągiem z lat 70 na nieczynnej trasie z Darłowa do Darłówka. Wydarzenie to jest częścią Projektu “Dora”. Wcześniej historyczny pociąg zawitał do Sławna.