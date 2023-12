Prasówka z Darłowa 1.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szukasz modnej komody do salonu, która stanie się wyjątkową ozdobą wnętrza? To spore wyzwanie, bo wybór w sklepach może przyprawić o zawrót głowy. Koniecznie więc zobacz w naszej galerii 10 mebli, które są teraz najmodniejsze. Te komody warto postawić w salonie, bo są najchętniej wybierane przez architektów w projektach wnętrz w 2023 roku.

Pakiet gier Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition rozszedł się dwa lata temu szerokim echem wśród fanów gier wideo. Zestaw ma zarówno wiele zalet jak i wad i został średnio przyjęty przez fanów marki GTA. Okazuje się, że wszystkie trzy tytuły wkrótce będą dostępne na urządzenia mobilne, a abonenci Netflixa otrzymają do nich dostęp bez dodatkowych opłat. Zobacz, kiedy premiera.